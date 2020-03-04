В Заводском районе с начала года проверили около 350 объектов торговли

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Сегодня, 3 марта, сотрудники городского управления муниципального контроля совместно с районной администрацией проверили рекламные конструкции торговых помещений на проспекте Энтузиастов в Заводском районе.Напомним, по поручению главы Саратова Михаила Исаева в областном центре проходят рейдовые мероприятия по выявлению фактов несоответствия вывесок магазинов Правилам благоустройства. Данная работа проводится в ежедневном режиме.С начала года силами районной администрации проведены проверки 350 объектов торговли.«На сегодняшний день уже заменено 14 вывесок, 29 материалов передано в управление муниципального контроля для составления протоколов об административном правонарушении, так как добровольно предприниматели отказываются приводить вывески в нормативное состояние. Работа ведется на регулярной основе. Каждый день наши специалисты обследуют новые объекты потребительского рынка и торговли. На сегодняшний день еще 20 предпринимателей взяли на себя обязательства заменить вывески добровольно без штрафных санкций», - рассказал о проделанной работе заместитель главы администрации Заводского района по экономике Артур Арзуманян.Нарушения зафиксировали сотрудники управления муниципального контроля и сегодня. Это размеры вывесок, превышающие допустимые, а также наличие баннерных конструкций, запрещенных новыми Правилами благоустройства. Были обследованы 15 объектов и выявлены 10 нарушений.