В аэропорту «Гагарин» впервые составили «портрет» пассажира

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Опрос проходил в течение двух месяцев среди пассажиров, вылетающих из аэропорта «Гагарин», встречающих и провожающих лиц.По результатам обработки анкет выяснилось, что наиболее типичными пассажирами, которые выбирают воздушный транспорт в Саратове, в равной степени являются мужчины и женщины в возрасте от 25 до 44 лет, имеющие высшее образование. Большинство из них прибывают в аэропорт более чем за 1,5 часа до вылета и предпочитают проходить регистрацию в зале пассажирского терминала. Основная цель совершения перелетов – посещение родственников и друзей. Типичный пассажир аэропорта «Гагарин» постоянно проживает на территории Саратова и Саратовской области. Наибольшее количество респондентов – 78%, выбирают прямой маршрут перелета, 66% опрошенных пассажиров летят одни, а 18% - летят с семьей.Также в ходе анкетирования респонденты высоко оценили ассортимент предлагаемых товаров, работу персонала заведений общественного питания и точек продаж в различных зонах аэровокзального комплекса. Подобные исследования в аэропорту «Гагарин» будут проводиться регулярно. Выявление предпочтений пассажиров и их портретные характеристики позволяют улучшить сервисы и работать над повышением качества обслуживания пассажиров.