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Ожидаемая продолжительность жизни в Саратовской области достигла исторического максимума – 73 лет

Новости


В настоящее время ожидаемая продолжительность жизни в Саратовской области достигла исторического максимума – 73 лет.

Такие данные прозвучали сегодня на областном активе с участием губернатора региона Валерия Радаева.

Основные причины смертности соответствуют общероссийской тенденции – болезни системы кровообращения и новообразования. Несмотря на снижение в 2019 году смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, её показатель составляет 52%.

«Прошу профильного зампреда расшифровать такую динамику. Борьба с опасными заболеваниями идет по всем фронтам. Причем не первый год. Она включает широкомасштабную программу диспансеризации. В прошлом году в области достигнут стопроцентный охват всех возрастных категорий», – поставил задачу Валерий Радаев.

По словам главы региона, повышается доступность первичной медицинской помощи для сельского населения: на протяжении последних 7 лет сеть ФАПов постоянно расширяется. Только за 2018-й и 2019-й годы установлено и организовано 28 ФАПов в 20-ти районах области. А в этом году появятся еще 24.

Всего за 6 лет в рамках нацпроектов на развитие медицины область получит свыше 13 млрд рублей, а из всех источников – больше 17 миллиардов. Средства пойдут на те направления, которые отвечают за продолжительность жизни, включая строительство регионального онкоцентра и преодоление дефицита кадров.