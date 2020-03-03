Валерий Радаев подписал обращение о присвоении Саратову звания «Город трудовой доблести»

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Экспозиции были подготовлены архивами, музеями и поисковыми отрядами региона. На выставке демонстрировались архивные материалы о вкладе Саратовской области в Победу.В ходе посещения выставки Валерий Радаев поставил свою подпись под обращением о присвоении Саратову звания «Город трудовой доблести».Выставка Саратовского музея боевой и трудовой славы «Здесь тыл был фронтом» рассказывает о работе промышленных предприятий области в годы войны, о вкладе саратовских тружеников, в том числе медицинских работников в Победу.Агитационные плакаты и фотографии 1941-1945 годов из коллекции Областного музея краеведения отражают как все этапы военной жизни, так и будни саратовских госпиталей.Уникальные фотографии, передающие драматизм военных лет и радость от победы, представил Исторический музей «Россия – моя история». Значительная часть кадров посвящена заключительному этапу войны: взятию Берлина и боям на его улицах.УФСБ России по Саратовской области представило свои архивные данные об участниках войны – сотрудниках НКВД по Саратовской области. Главе региона продемонстрировали фотографии, награды, оружие, книгу памяти.На выставке был размещен фрагмент экспозиции музея спортивной славы, посвящённый Чемпиону СССР по скоростному бегу на коньках А.К.Капчинскому, который стал одним из героев войны. Также был размещен стенд с общей информацией о саратовских спортсменах – участниках войны.Кроме того, была выставлена экспозиция поисковых отрядов области. Поисковики показали найденные ими фрагменты оружия и боеприпасов, предметы экипировки и быта, а также личные вещи солдат и офицеров.Также были представлены фотодокументальная выставка архивных учреждений области «О войне от первого лица», книжная выставка Саратовской областной научной библиотеки «У нас не будет в этой войне тыла...»: Саратовская область в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг., а Театр юного зрителя имени Ю.П.Киселева и Саратовский театр оперетты показали тематические инсталляции.После осмотра выставки Губернатор Валерий Радаев вручил участникам Великой Отечественной войны юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», которые учреждены указом Президента РФ. Награды получили:Алексеевский Владимир Сергеевич, участник Великой Отечественной войныБаранов Юрий Дмитриевич, участник Великой Отечественной войныБухаров Анатолий Андреевич, участник Великой Отечественной войныДерябин Сергей Федорович, участник Великой Отечественной войныКозлов Степан Андреевич, участник Великой Отечественной войныКотельников Петр Федорович, участник Великой Отечественной войныМельников Петр Федорович, участник Великой Отечественной войныПопов Георгий Васильевич, участник Великой Отечественной войныТихонов Григорий Иванович, участник Великой Отечественной войныКоротков Николай Максимович, труженик тыла.Информация предоставлена пресс-службой регионального правительства.