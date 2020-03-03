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В Академдраме - «В главной роли ВЕСНА »

Новости
В Академдраме - «В главной роли ВЕСНА »

19 марта 2020 года в рамках проекта «Театральный вернисаж» в верхнем фойе академического театра имени И.А.Слонова состоится открытие выставки саратовских художников «В главной роли ВЕСНА ».

На выставке будут представлены работы известных саратовских художников, созданные в разные периоды творчества. Живопись. Графика. Декоративно-прикладное искусство.

В выставке принимают участие: Драгункина И., Наместников Ю., Валькова Л., Маркушина В., Глубоков Б., Панфёров Г, Панфёрова Е., Шин И., Рогулина Н., Милавина М., Мамаева Н., Кондратьев С., Дворников С., Бурдавицына Э., Яли П., Боженко Т., Маковская С.,Черевков В., Слыщенко Е., Бочкарёва С. и другие.

Экспозиция посвящается 75-летию Великой Победы.

Открытие выставки состоится 19 марта в 18.00.

Выставка будет работать до 1 мая 2020 года.

Справки по телефону: 39-28-84.