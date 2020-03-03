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ВНИМАНИЕ: Полиция напоминает о профилактике мошенничества!
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ВНИМАНИЕ: Полиция напоминает о профилактике мошенничества!

Новости
ВНИМАНИЕ: Полиция напоминает о профилактике мошенничества!

Несмотря на принимаемые полицией профилактические меры по предотвращению фактов мошенничества, жители Саратова и Саратовской области продолжают попадаться на уловки мошенников.

Наиболее частые мошеннические схемы, которые реализуются в Саратове:

1- Звонок по телефону: «Ваш родственник попал в беду (или совершил ДТП со смертельным исходом). Нужны деньги, чтобы выручить его»

2- Обмен денег. Мошенники представившись работниками социальных служб, предлагают обменять «старые» деньги на «новые» купюры.

3- На телефон приходит сообщение: Вы выиграли миллион рублей (или ценный приз, квартиру, машину). Чтобы получить миллион - оплатите 40 тысяч рублей налога на данный счет.

4- Предложения о покупке чудо-приборов «от всех болезней» от 30 до 500-т тысяч рублей.

5- Ваша банковская карта заблокирована.

Чтобы не попасть в данную ситуацию и не лишиться денежных средств, при получении звонка или смс-сообщения такого рода, не стоит беседовать с неизвестным, также не нужно впадать в панику и выполнять все действия которые диктует мошенник. Прежде всего, необходимо связаться со своими родственниками и убедиться, что с ними все в порядке, сообщить о звонке в правоохранительные органы и ни в коем случае никому не перечислять и не передавать денежные средства. Не запускайте в дом незнакомых людей. В случае их настойчивости немедленно вызывайте полицию.

Гражданам, у которых имеются банковские карты, необходимо внимательно изучить полученное смс-сообщение, не набирать указанный в ней номер телефона и не проводить беседы. С целью получения информации обратиться в официальный офис Вашего банка, либо позвонить на номер «горячей линии», указанный на оборотной стороне карты. Кроме того, все операции по разблокировке проводятся только в офисах банка при наличии паспорта, а никак не по телефону, тем более при проведении некой операции, благодаря которой все Ваши средства уходят на чужой счет.Уважаемые жители г.Саратова и Саратовской области! В любых случаях мошенничества убедительная просьба НЕМЕДЛЕННО позвонить в дежурную часть УМВД России по г.Саратову по телефону 020.