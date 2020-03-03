«Народный коллектив» театр-студия «Детский человек» областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой приглашает на спектакль «…Ваша Нина»
4 марта в 16.00 в клубе «Электроник» актёры «Народного коллектива» театра-студии «Детский человек» Саратовского областного центра народного творчества покажут спектакль «…Ваша Нина» по рассказу Кира Булычёва «Можно попросить Нину?».
Зрители погрузятся в мир, где будущее и прошлое сойдутся в настоящем. А обычный телефонный разговор окажется важнее жизни. И каждый найдёт в этом спектакле что-то для себя.
Вход – свободный.
Адрес: МУК «Клуб «Электроник», ул. имени С.Ф. Тархова, д. 15.