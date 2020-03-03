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В Музее боевой и трудовой славы состоялась презентация новой выставки «Не ради славы»

Новости
В Музее боевой и трудовой славы состоялась презентация новой выставки «Не ради славы»

2 марта в Музее боевой и трудовой славы состоялась презентация новой выставки «Не ради славы».

Это совместный проект СИПК «МБТС» и музея истории СГМУ им. В.И. Разумовского, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Гостями презентации стали учащиеся Саратовского техникума отраслевых технологий. По ее завершению, автор выставки, научный сотрудник музея Юрий Ищенко, провел экскурсию для студентов. Представленный на выставке материал не оставил ребят равнодушными, они с интересом рассматривали экспонаты и задавали вопросы.

Демонстрируемые на выставке медали «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда» и «За оборону Одессы» стали первыми советскими наградами, учреждёнными для ношения на пятиугольной колодке. Последняя из них стала довольно редкой наградой, которой в общей сложности было удостоено около 30,5 тысяч человек.

Среди награжденных за участие в Великой Отечественной войне советскими орденами и медалями значительное количество было представлено иностранцами. На выставке вместе с другими наградами подполковника И.В. Мананникова можно увидеть медаль «За освобождение Праги», которой было удостоено свыше 395 тысяч человек. 40 тысяч из них являлись гражданами Чехословакии.

Среди экспонатов выставки можно увидеть наградные знаки, связанные с осуществлением отдельных функций в годы войны и посвященные различным ее битвам, фронтам и соединениям. Это знаки «Готов к санитарной обороне СССР», «Отличник ПВО», «Ветеран 3 армии» и многие другие. Вместе с ними можно увидеть фотографии П.В. Соколова, Л.В. Окорокова, М.Г. Банниковой и других наших земляков-ветеранов.

Особый раздел выставки образуют собою посвященные Второй мировой войне наградные и памятные медали, выпущенные в социалистических странах.

Прошли многие годы, но память о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войны, о ее участниках, сохраняется в умах и сердцах народов. Наградная фалеристика – лишь одно из многочисленных тому подтверждений, и она помогает ярче запечатлеть бессмертный подвиг нашего народа, свидетельством чему является настоящая выставка.