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Завершились соревнования по лыжным гонкам в рамках Универсиады вузов

Новости


26,27,28 февраля 2020 года на стадионе «Зимний» (5-я Дачная) прошли соревнования по лыжным гонкам в рамках областной Универсиады образовательных организаций высшего образования 2019-2020 учебного года.

В этом, 2019-2020 учебном году, в соревнованиях по лыжным гонкам приняли участие команды семи образовательных организаций высшего образования Саратовской области - СГЮА, СГУ, ВВИМО, СГТУ, СГМУ, ССЭИ, ПИУ,что составило 100 человек.

Спортивные дисциплины:

26 февраля 2020 г.

10 км - свободный стиль, мужчины:

1 место – Ташов Исхакбек (СГЮА),

2 место – Карноухов Вячеслав (СГЮА),

3 место – Логинов Артем (ВВИМО).

5 км - свободный стиль, женщины

1 место – Кривова Алена (СГУ),

2 место – Саюшкина Диана (СГУ),

3 место – Калинина Анастасия (СГУ).

27 февраля 2020 г.

10 км классическим стилем, мужчины.

1 место – Ташов Исхакбек (СГЮА),

2 место – Кудряшов Тимофей (ВВИМО),

3 место – Близняков Сергей (СГУ).

5 км - свободный стиль, женщины.

1 место – Кривова Алена (СГУ),

2 место – Калинина Анастасия (СГУ),

3 место – Саюшкина Диана (СГУ).

28 февраля 2020 г.

Эстафета - 4 х 2,5 км мужчины:

1 место - Трегубов Артем (СГЮА), Ташов Исхакбек ( СГЮА), Долгов Андрей (СГЮА), Карноухов Вячеслав (СГЮА).

2 место – Зельманов Михаил (СГТУ), Суспицын Никита (СГТУ), Хроленко Илья (СГТУ), Болдырев Дмитрий (СГТУ).

3 место – Никитин Никита (СГУ), Матрусов Антон (СГУ), Филипов Александр (СГУ), Близняков Сергей (СГУ).

Эстафета - 4 х 1,25 км женщины

1 место - Саюшкина Диана (СГУ), Карпова Екатерина (СГУ), Калинина Анастасия (СГУ), Кривова Алена (СГУ).

2 место – Данилова Екатерина (СГЮА), Малахова Агата (СГЮА), Наврузова Карина (СГЮА), Уланова Ксения (СГЮА).

3 место – Щербатых Мария (СГТУ), Сухова Анастасия (СГТУ), Иванова Анастасия (СГТУ), Хаюстова Анна (СГТУ).

Места в общекомандном зачете распределились следующим образом:

1 место – СГУ,

2 место – СГЮА,

3 место – СГТУ,

4 место – ССЭИ,

5 место – ВВИМО,

6 место – ПИУ,

7 место – СГМУ.

Главный судья соревнований - Сурков Анатолий Валентинович.

В течение учебного года (с сентября по май) на территории Саратовской области проходит традиционная Универсиада образовательных организаций высшего образования области, по 29 спортивным дисциплинам (баскетбол, бадминтон, борьба самбо, волейбол, дзюдо, настольный теннис, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, мини-футбол, плавание, стритбол, армспорт, шахматы и др.)