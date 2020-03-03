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На «Киновертикаль» начали поступать первые заявки

Новости
На «Киновертикаль» начали поступать первые заявки

В Оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» начали поступать первые заявки.

В настоящее время получены 4 заявки от юных кинематографистов из Пермского края и Республики Марий Эл.

Свой мультфильм под названием «Общая Победа» в номинацию «Свободный полет» представили ребята из мультстудии «Анимашка» г.Перми (Пермский край). А вот представители детской киностудии «ЗУМ» г.Йошкар-Ола (Республика Марий Эл) – постоянные участники «Киновертикали» подали свои киноработы в 2 конкурсных номинациях: «Нам в мире до всего есть дело» и «Визуальные эффекты в кино».

Напомним, в учрежденной в этом году специальной номинации «Визуальные эффекты в кино» принимаются видеоролики на тему «Война глазами детей». Визуальные эффекты помогут начинающим киноавторам «оживить» свой видеоролик и придать новый современный смысл фото-, кино- и другим архивным материалам о судьбе близких родственников или земляков – участников Великой Отечественной войны, воссоздать хроники событий на основе рассказов ветеранов или их потомков.

С Положением о VII открытом фестивале-конкурсе детского и юношеского кино «Киновертикаль» можно ознакомиться на официальном сайте киновертикальсаратов.рф, а также в специальном разделе «Киновертикаль» на сайте www.sarkvc.ru.

Срок предоставления заявок и фильмов - до 1 августа 2020 года на электронный адрес videosarkvc@yandex.ru.

Дополнительную информацию об условиях участия в «Киновертикали 2020» можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.