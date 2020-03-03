Житель Энгельса стал жертвой мошенников

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Он разместил объявление о продаже гусей на одном из сайтов в сети Интернет. После этого ему поступил телефонный звонок от "покупателя". Собеседник на другом проводе собирался купить у заявителя гусей, и чтобы перечислить залог за товар, попросил продиктовать ему данные банковской карты. Заявитель пошел у собеседника на поводу, и вскоре с его карты были списаны сбережения в сумме 61 500 рублей.МУ МВД России «Энгельсское» напоминает!Если вы решили совершить покупку через Интернет, взвесьте все «за» и «против». Если сумма покупки большая, просите об оплате товара в отделении службы доставки (наложенный платеж). Не делайте предоплат, даже частичных, когда продавец хочет денег с формулировкой забронировать, то есть оставить за вами приглянувшуюся вещь.Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также передавать коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые вам передают мошенники. Поступая так, вы предоставляете мошенникам доступ к своим деньгам.Помните, обо всех фактах мошенничества необходимо сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (по мобильному телефону – 102).