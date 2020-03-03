В Энгельсской картинной галерее открывается выставка Ирины Калининой «Земное-небесное»

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Член-корреспондент Российской академии художеств Ирина Калинина представляет авторский проект «ЗЕМНОЕ-НЕБЕСНОЕ» в Энгельсской картинной галерее Радищевского музея6 марта в 16.00 в Энгельсской картинной галерее (Энгельс, пл. Ленина, 36) — филиале Радищевского музея состоится торжественное открытие персональной выставки «ЗЕМНОЕ-НЕБЕСНОЕ» члена-корреспондента Российской академии художеств Ирины Калининой (Москва). Выставка организована по инициативе Радищевского музея при поддержке Поволжского отделения Российской академии художеств и министерства культуры Саратовской области. В открытии выставки планируется участие первого вице-президента Российской академии художеств, академика, заслуженного художника России Виктора Калинина.Сроки экспонирования: 3 марта – 19 апреля 2020 года.В экспозиции авторского проекта «ЗЕМНОЕ-НЕБЕСНОЕ - живописные работы Ирины Калининой, созданные в период с 1987 по 2020 годы. Это пейзажи, натюрморты, фигуративные композиции. Произведения объединены темой пробуждения природы, наступления весны, представлены работы из серии «Календарные циклы», «Тяжести», «Тверской календарь». Всего порядка сорока живописных работ.Своеобразный мир картин Ирины Калининой создают взаимные переплетения тем земной тяжести и небесной невесомости. Отсюда и название выставки. Стремление человека быть органичной частью природы точно передано в серии «Календарные циклы». Воплощения гармонии жизни человека и окружающего мира живописец добивается средствами колористических соотношений. «Картины необычайно музыкальны. Не боясь резких цветовых связей, Ирина Калинина смело погружается в глубинные миры своих замыслов, рождая незабываемые живописные эффекты», — так определяет манеру художника искусствовед Михаил Красилин.Ирина Калинина - лиричный художник, умеющий видеть красоту в повседневной жизни. Художественные образы нежны и всегда эмоциональны. Классическая художественная школа стоит за каждым произведением, чувствуется духовная связь как с искусством русского авангарда начала XX века (Кончаловский, Лентулов, Гончарова), так и с древнерусской религиозной культурой. Своими учителями в искусстве Ирина Калинина называет живописца С. Федорова, скульптора-анималиста В. Ватагина, живописца В. Калинина (ставшего супругом).Творчество Ирины Калининой прочно связано с народными традициями. Солярная орнаментика, зооморфные мотивы, охранно-благожелательная символика, идеограммы воды, земли, наряду с точной передачей реальных форм природы, растений, человека, животного - создают впечатление непрекращающегося празднества. Этот вектор творческих устремлений представляется актуальным в наше время, почти утратившее национальные скрепы, когда исчезла память о первоосновах бытия. Изучение народного искусства и интуитивные озарения пробуждают в душе память о том, что не должно было быть утраченным и становится осознанно необходимым.