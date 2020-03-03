3 марта 2020 ВТОРНИК
Новости
17:29 | 02 марта
Житель Энгельса стал жертвой мошенников
16:53 | 02 марта
В Энгельсской картинной галерее открывается выставка Ирины Калининой «Земное-небесное»
16:12 | 02 марта
Завтра жителям Заводского района будет организован подвоз воды
15:18 | 02 марта
75 тысяч саратовцев подписали петицию за присвоение Саратову почетного звания «Город трудовой доблести»
14:32 | 02 марта
Подведены итоги областного конкурса на определение лучшего реализованного проекта в Саратовской области «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ»
13:38 | 02 марта
В Саратовской области подведены итоги обеспечения жильем военнослужащих за 2019 год
12:49 | 02 марта
С 14 по 19 марта театр оперы и балета покажет ещё несколько спектаклей на исторической сцене
12:02 | 02 марта
В Саратове прошли учебно-тренировочные сборы по следж-хоккею
11:35 | 02 марта
Подведены итоги конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей-2020»
10:47 | 02 марта
На Театральной площади состоялся концерт, посвященный празднованию Масленицы
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Завтра жителям Заводского района будет организован подвоз воды

Новости


В ходе проведения работ по вводу в эксплуатацию построенного водопровода по Крымскому пр. завтра, 3 марта, потребителям будет доступен подвоз воды:

- Крымский туп., 7 (11:00-14:00);
- пр. Энтузиастов, 60 (15:30-19:00);
- ул. Крымская, 8 (11:00-14:00);
- ул. Крымская, 28 (15:30-19:00).
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код