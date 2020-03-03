75 тысяч саратовцев подписали петицию за присвоение Саратову почетного звания «Город трудовой доблести»
Жители города с большой активностью участвуют в сборе подписей за присвоение почетного звания. На сегодняшний день уже 75 тысяч саратовцев подписали обращение за присвоение Саратову почетного звания «Город трудовой доблести», а также порядка 200 организаций прислали письма в поддержку.
Напомним, общественное объединение «Любимый город» от имени жителей Саратова создало петицию за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести».
Также волонтеры МБУ «Городской центр имени П.А.Столыпина» оказывают поддержку в сборе подписей. В разных районах города они призывают саратовцев поддержать инициативу. Точки по сбору подписей работают в ТЦ «Оранжевый», ТЦ «Манеж», ТРЦ «Тау Галерея», ТРЦ «Победа Плаза», а также в общественных местах, например на проспекте Кирова и в сквере им. О.И. Янковского.
Необходимо отметить, что вчера Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 01.03.2020 № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести».