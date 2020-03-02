В Саратове прошли учебно-тренировочные сборы по следж-хоккею

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С 17 по 21 февраля на базе ФОК "Заводской" (Новоастраханское шоссе, 56А) АНО "Хоккей без барьеров" и команда "Крылья" провели учебно-тренировочные сборы по следж-хоккею.Мероприятие прошло в рамках проекта «Хоккей без барьеров», который на территории нашего региона реализуется с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов.Следж-хоккей приобретает в нашей области все большую популярность, родители детей с проблемами опорно-двигательного аппарата за два года существования команды смогли по достоинству оценить огромную пользу этого вида спорта для их сыновей и дочерей. Поэтому тренерский штаб «Крыльев» делает все возможное, чтобы на орбиту паралимпийской версии хоккея вовлечь как можно ребятишек из Саратова и районов.Чаяния наставников оказались ненапрасными. Уже в первый день интенсива на базе ФОК "Заводской" приняли участие семь новичков. Во второй и последующий дни региональных учебно-тренировочных сборов и бывалые следж-хоккеисты, и новобранцы команды "Крылья" отрабатывали свои навыки в тренировках, индивидуальных заданиях и непосредственно игре.Мамы потенциальных следж-хоккеистов с благодарностью отнеслись к инициативе тренера Сергея Родионова попргобовать силы ребят в зрелищном и динамичном ледовом виде спорта.Юлия Коваль из Энгельса считает прошедшие учебно-тренировочные сборы уникальной возможностью для детей с особенностями развития из города-спутника заниматься адаптивным хоккеем:Несколькими днями позже ДСХК «Крылья» сыграл матч на главной ледовой арене областного центра – ЛДС «Кристалл».При поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, министерства молодежной политики и спорта Саратовской области и министерства образования Саратовской области в ледовом дворце состоялся первый благотворительный концерт «Шоу «Ледовый разгуляй» для многодетных семей, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей-инвалидов и детей с особенностями развития.Весёлые и познавательные научные фокусы, концертные номера и угощение создавали атмосферу праздника. Настоящей ледовой феерией стало выступление призеров первенств Саратовской области по фигурному катанию. Они продемонстрировали свои произвольные программы.Увенчала спортивную программу ярка игра команды «Крылья»! Ребята проявили себя настоящими мастерами и в защите, и в нападении, и в отражении бросков. Наградой спортсменам стали щедрые аплодисменты болельщиков и благодарственные письма от лица Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней.Интерес к адаптивному хоккею вселяет уверенность в том, что в ближайшем будущем в нашем регионе ряды следж-хоккеистов пополнятся внушительным количеством игроков и взрослых, которые хотят поддержать прогрессивное спортивное движение.Автор Елена Маркелова