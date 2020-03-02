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В Саратовской области подведены итоги обеспечения жильем военнослужащих за 2019 год

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Начальник Саратовского отдела «Центррегионжилье» Александр Жадан поделился с журналистами итогами обеспечения жильем военнослужащих за 2019 год.

- За 2019 год на территории Саратовской области выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем в отношении 755 семей военнослужащих, из них 163 человека реализовали право на постоянное жилье, 591 - на служебное жилье. При этом показатель в 755 семей на треть превышает показатели работы 2018 года, - сказал А.Жадан.

Он отметил, что из 163 военнослужащих 12 получили квартиры в натуральном виде, 151 получили денежную компенсацию – жилищную субсидию. Её средний размер превысил 7 млн. рублей, а общая сумма выплат в Саратовской области за 2019 год впервые с начала действия программы превысила 1 миллиард рублей.

Справочно. Право на получение постоянного жилого помещения или жилищной субсидии у военнослужащего возникает при увольнении с выслугой 10 лет и более в связи с достижением предельного возраста, состоянию здоровья или организационно-штатными мероприятиями, либо при выслуге 20 лет вне зависимости от его увольнения.

В 2019 году в служебные квартиры получили 591 семья. При этом с начала года поставлено на учет нуждающихся в служебном жилье 642 вновь прибывших в Саратовскую область военнослужащих. Данный вопрос находится на особом контроле Министерства обороны Российской Федерации, поскольку наличие служебного жилья дает военнослужащим уверенность в благополучии своей семьи, в том числе при переводе к новому месту службы, - сказал А.Жадан.

Справочно. Право на служебное жилое помещение имеют офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты, проходящие службу по контракту при отсутствии у них жилья по месту прохождения службы.

А.Жадан также рассказал о реализации накопительно-ипотечной системы в регионе в 2019 году. - За период 2019 года в реестр участников накопительно-ипотечной системы по Саратовской области включено 681 военнослужащий. При этом 210 военнослужащих обратилось в отдел за получением свидетельств на целевые жилищные займы, за счет которых они могут приобрести собственные квартиры, - сказал А.Жадан. - 57 военнослужащих обратились в отдел за получением денежных средств, дополняющих накопления в рамках НИС. По 37 из них приняты положительные решения. Общая сумма выплат в рамках данной программы приблизилась к 70 миллионам рублей. Накопления с именных счетов НИС в денежном варианте получило 52 человека.