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С 14 по 19 марта театр оперы и балета покажет ещё несколько спектаклей на исторической сцене

Новости


С 14 по 19 марта принято решение внести в мартовскую афишу театра оперы т балета дополнительные показы на исторической сцене по адресу: Театральная площадь, 1.

Это сделано по многочисленным просьбам зрителей и в связи с техническими возможностями театра в период переезда и работой на выездных площадках.

В дополнительную афишу включена пользующаяся большой популярностью у зрителей новая постановка балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского (15 марта), а также «Марица» И. Кальмана (14 марта), «Аида» Дж. Верди (17 марта) , «Дон Кихот» Л. Минкуса (18 марта) и «Летучая мышь» И. Штрауса (19 марта).

Все выездные спектакли и концерты марта так же состоятся на ранее запланированных площадках: Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке, Областного центра народного творчества им. Л. Руслановой, Балаковского театра юного зрителя, Городского дома культуры национального творчества и Областного театра оперетты в указанные сроки.

Купить билеты можно будет в кассе театра, он-лайн и у общественных распространителей.