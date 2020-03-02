Подведены итоги конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей-2020»

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Саратовскую область представила 61 образовательная организация.Конкурс проводился комитетом по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» и МКУДО «Центр технического творчества детей и молодежи» по пяти номинациям: «Компьютерное творчество», «Техническое творчество», «Художественное творчество», «Декоративно-прикладное творчество» и «Методическая разработка», в четырех категориях: семейные коллективы, учащиеся 1-4 классов, учащиеся 5-7 классов и учащиеся 8-11 классов.На конкурс поступило более 550 работ из Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Удмуртской Республики, Пензенской, Саратовской, Пермской, Кировской и Самарской областей.Среди участников конкурса более 40 детей с ограниченными возможностями здоровья из образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы.Из года в год творчество и неиссякаемые идеи детей, их растущий интерес к данной теме, творческие работы радуют членов жюри. Участники конкурса показали свое осознанное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, как можно предвидеть и избежать опасность при пожаре, о безопасном обращении с электричеством, поделились, как обеспечить безопасность детей за компьютером, а старшеклассники особое внимание обратили на то, как сделать безопасное селфи.83 обучающихся стали победителями и призерами, среди них ю 55 человек из Саратова.Также 50 обучающихся, представляющих Саратовский регион, были награждены специальными дипломами Главного управления МВД России по Саратовской области, Главного управления МЧС России по Саратовской области и ОГИБДД УМВД России по городу Саратову.