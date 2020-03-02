2 марта 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
14:32 | 02 марта
Подведены итоги областного конкурса на определение лучшего реализованного проекта в Саратовской области «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ»
13:38 | 02 марта
В Саратовской области подведены итоги обеспечения жильем военнослужащих за 2019 год
12:49 | 02 марта
С 14 по 19 марта театр оперы и балета покажет ещё несколько спектаклей на исторической сцене
12:02 | 02 марта
В Саратове прошли учебно-тренировочные сборы по следж-хоккею
11:35 | 02 марта
Подведены итоги конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей-2020»
10:47 | 02 марта
На Театральной площади состоялся концерт, посвященный празднованию Масленицы
09:58 | 02 марта
В Саратове расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего молодого человека, обвиняемого в гибели отчима
09:10 | 02 марта
Энергетики составили антирейтинг УК-должников
17:00 | 28 февраля
Саратов впервые присоединится к синхронному старту Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ»
16:09 | 28 февраля
Более 16 тысяч саратовцев посетили счетные участки города
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Подведены итоги конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей-2020»

Новости


В Центре технического творчества детей и молодежи состоялось награждение победителей и призеров Всероссийского заочного конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей-2020».

Саратовскую область представила 61 образовательная организация.

Конкурс проводился комитетом по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» и МКУДО «Центр технического творчества детей и молодежи» по пяти номинациям: «Компьютерное творчество», «Техническое творчество», «Художественное творчество», «Декоративно-прикладное творчество» и «Методическая разработка», в четырех категориях: семейные коллективы, учащиеся 1-4 классов, учащиеся 5-7 классов и учащиеся 8-11 классов.

На конкурс поступило более 550 работ из Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Удмуртской Республики, Пензенской, Саратовской, Пермской, Кировской и Самарской областей.

Среди участников конкурса более 40 детей с ограниченными возможностями здоровья из образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы.

Из года в год творчество и неиссякаемые идеи детей, их растущий интерес к данной теме, творческие работы радуют членов жюри. Участники конкурса показали свое осознанное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, как можно предвидеть и избежать опасность при пожаре, о безопасном обращении с электричеством, поделились, как обеспечить безопасность детей за компьютером, а старшеклассники особое внимание обратили на то, как сделать безопасное селфи.

83 обучающихся стали победителями и призерами, среди них ю 55 человек из Саратова.

Также 50 обучающихся, представляющих Саратовский регион, были награждены специальными дипломами Главного управления МВД России по Саратовской области, Главного управления МЧС России по Саратовской области и ОГИБДД УМВД России по городу Саратову.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код