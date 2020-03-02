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На Театральной площади состоялся концерт, посвященный празднованию Масленицы

Новости


Вчера на Театральной площади состоялась праздничная концертная программа с участием лучших творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, посвященная празднованию Масленицы.

Для жителей города работали интерактивные игровые зоны с конкурсами, играми, выступлениями скоморохов, ряженых, анимационными программами с участием ростовых кукол.

Все районы города развернули свои праздничные площадки, стараясь порадовать жителей города разнообразными играми, представлениями и угощениями. На площади работали выставки народного творчества, торговые точки с продажей выпечки, блинов, кондитерских изделий, сувенирной продукции. Для юных участников были организованы соревнования по притягиванию каната, прыжки через длинную скакалку, также работала площадка ГТО.

Праздничная программа традиционно завершилась церемонией сожжения чучела Масленицы.
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