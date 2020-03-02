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В Саратове расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего молодого человека, обвиняемого в гибели отчима

Новости


Следственным отделом по Волжскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего молодого человека, обвиняемого в гибели отчима.

По версии следствия, 46-летний мужчина работал сторожем. Его рабочее место располагалось в помещении на территории пляжа «Городские пески» в Волжском районе города Саратова. В ночь с 20 на 21 декабря 2019 года, когда он находился на ночном дежурстве, его посетил 28-летний пасынок, с которым они стали распивать спиртное. В ходе употребления алкоголя мужчина высказал претензии о несознательном образе жизни молодого человека, неоднократно привлекавшего к уголовной ответственности. На этой почве между ними завязался конфликт, в ходе которого молодой мужчина нанес отчиму ножом три удара в область груди и живота, после чего скрылся с места происшествия. Раненый потерпевший, собравшись с силами, смог выйти из сторожки и подняться на мост через реку Волга, где потерял сознание. Ему на помощь пришли сотрудники ДПС, несшие службу неподалеку, а также прохожие, ставшие очевидцами произошедшего. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в лечебное учреждение, однако, ранения оказались несовместимыми с жизнью, спустя несколько дней он скончался.

В соответствии с правилами о подследственности, уголовное дело, возбужденное в органе полиции по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное с применением оружия) было передано в территориальный орган СК России по Саратовской области.

На основе собранных по делу доказательств, следователями СК 28-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал полностью.

По ходатайству следователя СК судом ему продлен срок содержания под стражей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
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