Энергетики составили антирейтинг УК-должников

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Общая задолженность УК, ТСЖ, ЖСК перед энергетиками на сегодняшний день составляет 2,2 млрд рублей.Антирейтинг должников за поставленные теплоресурсы возглавляют АТСЖ Ленинского района (381,2 млн рублей), ООО «Прогресс» (104,6 млн рублей), «Управляющая компания «Фри ДОМ-К» (33,3 млн рублей), ООО «Управляющая компания «Фри ДОМ» (33,2 млн рублей), ООО «У.К. Ленинского района» (32,8 млн рублей) и ООО УК «Стимул» 29,7 млн рублей. В адрес руководителей данных организаций направлены досудебные претензии. Если долги организаций не будут погашены энергетики намерены инициировать обращения о проверке их деятельности в правоохранительные органы. На сегодняшний день, в схожих ситуациях, ряду руководителей управляющих компаний уже выдвинуты обвинения, произведены аресты имущества, принадлежащего директорам и собственникам организаций.Отметим, что на сумму задолженности в 2,2 млрд рублей можно заменить порядка 47 км трубопровода диаметром 600 мм в современной ППУ изоляции с системой оперативного диспетчерского контроля.Энергетики, действуя в рамках закона, используют все способы воздействия на должников, начиная от судебных разбирательств, инициирования процедуры банкротства и привлечения к субсидиарной ответственности, заканчивая подачей заявлений в правоохранительные органы на возбуждение уголовных дел.Еще одним действенным средством снижения задолженности УК является перевод жителей города на прямые расчеты с поставщиком ресурса. В 2019 году на прямые расчеты с энергетиками перешли 72 управляющие компании (в их числе ООО «Прогресс», ООО «УКФ»).