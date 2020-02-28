Саратов впервые присоединится к синхронному старту Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ»

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Маршруты дистанций забега пройдут через исторический центр города Саратова. Участники смогут преодолеть дистанцию на выбор: 1 км, 5 км, 10 км и полумарафон (21,1 км). Планируется, что в г. Саратове в забеге примет участие более 1000 человек.Каждому участнику полумарафона «ЗаБег.РФ» предусмотрен стартовый пакет, в который входят:- стартовый номер с чипом хронометража;- медаль на финише;- памятка участника;- футболка участника.Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия забег.рф и приобрести билет на нужную дистанцию. На дистанциях в 10 и 21,1 км участие доступно с 18 лет, а вот в забеге на 5 км можно участвовать с 16-ти лет. Дети с 6 лет могут пробежать 1 км в сопровождении родителей. Обязательным условием участия является наличие медицинской справки с допуском.Кроме соревнований в месте проведения мероприятия будут предусмотрены спортивно-развлекательные активности.