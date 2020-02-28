28 Февраля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 28 февраля
Саратов впервые присоединится к синхронному старту Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ»
16:09 | 28 февраля
Более 16 тысяч саратовцев посетили счетные участки города
15:17 | 28 февраля
Мобильная клиентская служба ПФР продолжает выезды по графику
14:28 | 28 февраля
Почти тысяча жителей области приняли участие в проекте "Война глазами детей"
13:35 | 28 февраля
В Музее боевой и трудовой славы состоится презентация новой выставки «Не ради славы»
12:38 | 28 февраля
На Театральной площади пройдет празднование Масленицы
11:43 | 28 февраля
Муниципалитеты Саратовской области приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Города для детей – 2020»
10:50 | 28 февраля
В Балаково пройдет областной конкурс «Лучший кинозал Саратовской области»
09:53 | 28 февраля
85 миллиардов на реновацию Норильска
09:00 | 28 февраля
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Более 16 тысяч саратовцев посетили счетные участки города

Новости


Сегодня, 28 февраля проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году.

Уже более 16 тысяч саратовцев проголосовали и сделали свой выбор в пользу одной или нескольких территорий города.
Напомним, выбор городских территорий и их реконструкция возможна в рамках участия Саратова в проекте «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда».

Во всех районах города Саратова функционируют территориальные счетные комиссии. С полным списком участков можно ознакомиться по ссылке.
Голосование будет проходить до 20.00 по местному времени.
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