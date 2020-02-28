Более 16 тысяч саратовцев посетили счетные участки города
Сегодня, 28 февраля проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году.
Уже более 16 тысяч саратовцев проголосовали и сделали свой выбор в пользу одной или нескольких территорий города.
Напомним, выбор городских территорий и их реконструкция возможна в рамках участия Саратова в проекте «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда».
Во всех районах города Саратова функционируют территориальные счетные комиссии. С полным списком участков можно ознакомиться по ссылке.
Голосование будет проходить до 20.00 по местному времени.