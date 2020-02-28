Мобильная клиентская служба ПФР продолжает выезды по графику

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На этот раз запланировано посетить 30 сел и поселков в 7 районах области – Воскресенском, Советском, Федоровском, Краснокутском, Питерском, Татищевском и Аткарском.График выездов передвижной клиентской службы составляется ежеквартально. Накануне каждого выезда местных жителей информируют о дате, времени и месте работы мобильной клиентской службы ПФР. По состоянию погодных условий прием граждан может осуществляться в зданиях поселковых администраций.Напомним, мобильная клиентская служба ПФР выезжает в отдаленные от районных центров населенные пункты для приема и консультирования граждан уже десять лет.Жители области, которым по состоянию здоровья, в силу преклонного возраста или по другим причинам неудобно приезжать в райцентр, могут подать необходимые документы для назначения пенсии, социальных выплат, а также получить другие государственные услуги по линии ПФР в своем населенном пункте.Наиболее востребованные услуги – это назначение и перерасчет пенсий, ежемесячных денежных и иных социальных выплат, а также подача заявлений о получении государственного сертификата на материнский семейный капитал и распоряжении средствами материнского капитала.Точный график выездных приемов можно найти на сайте ПФР www.pfrf.ru.