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Почти тысяча жителей области приняли участие в проекте "Война глазами детей"

Новости


В феврале зрителями тематических мероприятий и киносеансов проекта «Война глазами детей», приуроченного к Году памяти и славы в России, стали почти 1000 жителей Саратова и области.

Показы проходили в кинозале «На Рижской», на площадках общеобразовательных учреждений Саратова и в Домах культуры муниципальных районов.

Саратовским областным методическим киновидеоцентром были организованы выездные показы для почти 600 жителей Аткарского, Воскресенского, Саратовского и Федоровского районов.

Школьникам п. Тепличный Саратовского района была представлена военная драма «Солдатик» (6+). Жители г. Аткарска, с. Воскресенское и р.п. Мокроус посмотрели художественные фильмы «Сестрёнка» (6+) и «Коридор бессмертия» (12+).

Специальный благотворительный киносеанс с тематическим мероприятием «Война и дети» был организован областным киновидеоцентром в областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. Ребята в возрасте от 4 до 10 лет и их родители узнали о судьбах ребят, чье детство пришлось на страшные годы войны.

Областной киновидеоцентр выражает благодарность руководителям управлений культуры и кино перечисленных выше муниципальных районов, а также руководству общеобразовательных школ и реабилитационного центра за активное участие и заинтересованность в проведении кинопоказов в рамках празднования Года памяти и славы в России.

В течение всего года на областных киноустановках, на площадках образовательных учреждений, в кинозале «На Рижской» будут демонстрироваться кинокартины, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами кинопроекта «Война глазами детей» выступают областной киновидеоцентр и общественная организация содействия развитию кинематографа «Саратовская кинотраектория».
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