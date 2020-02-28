В Музее боевой и трудовой славы состоится презентация новой выставки «Не ради славы»
2 марта в 13:00 в Музее боевой и трудовой славы состоится презентация новой выставки «Не ради славы».
Это совместный проект Музея боевой и трудовой славы и музея истории СГМУ им. В.И. Разумовского, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На выставке представлены наградные и памятные знаки и медали. Значительная часть представленной на выставке фалеристики имеет мемориальный характер, поэтому среди ее материалов демонстрируются фотографии саратовцев, прошедших свой боевой путь в годы войны, чьи награды являются неотъемлемой частью экспозиционных комплексов выставки. Представленные фотографии относятся непосредственно к военному периоду.
Специальный раздел выставки представляют посвященные Второй мировой войне наградные и памятные медали, выпущенные в социалистических странах.