28 Февраля 2020 ПЯТНИЦА
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17:00 | 28 февраля
Саратов впервые присоединится к синхронному старту Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ»
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Более 16 тысяч саратовцев посетили счетные участки города
15:17 | 28 февраля
Мобильная клиентская служба ПФР продолжает выезды по графику
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11:43 | 28 февраля
Муниципалитеты Саратовской области приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Города для детей – 2020»
10:50 | 28 февраля
В Балаково пройдет областной конкурс «Лучший кинозал Саратовской области»
09:53 | 28 февраля
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09:00 | 28 февраля
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В Балаково пройдет областной конкурс «Лучший кинозал Саратовской области»

Новости
Стала известна площадка проведения областного конкурса «Лучший кинозал Саратовской области» («Лучший дом кино»).

В этом году единственный очный этап конкурса пройдет 17 апреля на площадке балаковского Городского центра искусств им. М. Э. Сиропова (ул. Коммунистическая, 124).

Регистрация участников начнется в 09.00.

Напомним, Оргкомитетом принято решение с 2020 года приглашать к участию в конкурсе не только методистов муниципальных кинозалов и кинотеатров, но и руководителей, специалистов модернизированных кинозалов. Для них учреждена специальная номинация «Методы привлечения в кинозал массовой детско-юношеской и семейной аудитории». Форма конкурсной работы – презентация продолжительностью до 7 минут.

Методистам муниципальных кинозалов и кинотеатров предлагается подготовить предсеансовое киномероприятие на одну из тем:

— «Они живут в наших сердцах» (посвящается Году памяти и славы в России);

— «За здоровье и спорт» (направлена на формирование позитивного отношения к спорту и пропаганде здорового образа жизни молодежи).

Хронометраж мероприятия – до 15 минут.

С подробными условиями участия в конкурсе «Лучший кинозал Саратовской области» можно познакомиться здесь.

Заявки (в свободной форме) необходимо направлять на электронную почту metod-sarkvc@mail.ru в срок до 2 апреля 2020 года.

Торжественное подведение итогов и награждение победителей конкурса пройдет в День российского кино – 27 августа 2020 года.

Дополнительная информация о конкурсе – по телефону (8452) 62-02-11, отдел методической и массовой работы.


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