В Балаково пройдет областной конкурс «Лучший кинозал Саратовской области»

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В этом году единственный очный этап конкурса пройдет 17 апреля на площадке балаковского Городского центра искусств им. М. Э. Сиропова (ул. Коммунистическая, 124).Регистрация участников начнется в 09.00.Напомним, Оргкомитетом принято решение с 2020 года приглашать к участию в конкурсе не только методистов муниципальных кинозалов и кинотеатров, но и руководителей, специалистов модернизированных кинозалов. Для них учреждена специальная номинация «Методы привлечения в кинозал массовой детско-юношеской и семейной аудитории». Форма конкурсной работы – презентация продолжительностью до 7 минут.Методистам муниципальных кинозалов и кинотеатров предлагается подготовить предсеансовое киномероприятие на одну из тем:— «Они живут в наших сердцах» (посвящается Году памяти и славы в России);— «За здоровье и спорт» (направлена на формирование позитивного отношения к спорту и пропаганде здорового образа жизни молодежи).Хронометраж мероприятия – до 15 минут.С подробными условиями участия в конкурсе «Лучший кинозал Саратовской области» можно познакомиться здесь.Заявки (в свободной форме) необходимо направлять на электронную почту metod-sarkvc@mail.ru в срок до 2 апреля 2020 года.Торжественное подведение итогов и награждение победителей конкурса пройдет в День российского кино – 27 августа 2020 года.Дополнительная информация о конкурсе – по телефону (8452) 62-02-11, отдел методической и массовой работы.