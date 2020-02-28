28 Февраля 2020 ПЯТНИЦА
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11:43 | 28 февраля
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10:50 | 28 февраля
В Балаково пройдет областной конкурс «Лучший кинозал Саратовской области»
09:53 | 28 февраля
85 миллиардов на реновацию Норильска
09:00 | 28 февраля
Саратовцы выберут территории для благоустройства в 2021 году
17:30 | 27 февраля
Полиция предупреждает о последствиях ложных звонков
16:20 | 27 февраля
В ТЮЗе Ю. П. Киселева состоится премьера спектакля «А зори здесь тихие»
15:29 | 27 февраля
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14:38 | 27 февраля
Премьера спектакля "Человек из Подольска" в Саратовском театре драмы переносится
13:57 | 27 февраля
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13:18 | 27 февраля
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Саратовцы выберут территории для благоустройства в 2021 году

Новости
Саратовцы выберут территории для благоустройства в 2021 году

Сегодня, 28 февраля, стартовало рейтинговое голосование за территории, которые необходимо благоустроить в первоочередном порядке в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

По информации пресс-службы городской администрации, проголосовать в пользу благоустройства одной или нескольких территорий могут все жители Саратова, достигшие 14 лет. Отдать свой голос можно в любом счетном участке вне зависимости от прописки до 20.00 по местному времени. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.

В бюллетени для голосования включены 16 территорий, в том числе набережная Космонавтов, парк у пруда Семхоз, сквер им. Гагарина Ю.А., сад «Липки» и так далее.