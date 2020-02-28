Саратовцы выберут территории для благоустройства в 2021 году
Сегодня, 28 февраля, стартовало рейтинговое голосование за территории, которые необходимо благоустроить в первоочередном порядке в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
По информации пресс-службы городской администрации, проголосовать в пользу благоустройства одной или нескольких территорий могут все жители Саратова, достигшие 14 лет. Отдать свой голос можно в любом счетном участке вне зависимости от прописки до 20.00 по местному времени. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.
В бюллетени для голосования включены 16 территорий, в том числе набережная Космонавтов, парк у пруда Семхоз, сквер им. Гагарина Ю.А., сад «Липки» и так далее.