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85 миллиардов на реновацию Норильска
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85 миллиардов на реновацию Норильска

Новости
85 миллиардов на реновацию Норильска


Реновация может прийти в Заполярье. С такой инициативой выступил "Норникель". Компания на условиях государственно-частного партнерства готова вложить половину необходимых средств в обновления жилфонда Норильска. По оценкам экспертов, общая сумма затрат на программу может составить 85 млрд рублей.

Интерес компании очевиден. "Норникель" заинтересован в повышении качества жизни на территории где работают его производства. И это не первый проект, нацеленный на развитие муниципалитета. Так, ранее, благодаря градообразующему предприятию, в Норильск пришел высокоскоростной интернет. Надежнее стала связь с "большой землей" и после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.

Сейчас рыночная цена недвижимости в городе в несколько раз ниже себестоимости строительства. Поэтому надежды на обновление жилфонда за счет потенциальных собственников нет. Немного найдется желающих вложиться в квадратные метры на Крайнем Севере. Между тем, старение многоэтажек в Норильске стало уже серьезной проблемой.

Климатические факторы - низкие температуры, большая ветровая нагрузка, вечная мерзлота - приводят к более быстрой, чем в Центральной России деградации многоэтажек, в том числе, несущих конструкций, фундаментов зданий. Низкая энергетическая эффективность построенных в советское время домов - к высоким счетам за коммунальные услуги. Ситуацию усугубила необходимость расселять жилье, строившееся в СССР как временное, срок эксплуатации которого истек.

По сообщениям СМИ, принципиальную поддержку инициатива "Норникеля" правительстве РФ уже получила. Есть перспектива, что в следующем году в бюджеты (федеральный, региона и муниципалитета) будут заложены необходимые средства.
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