Полиция предупреждает о последствиях ложных звонков

просмотров: 134

26 февраля в полицию позвонил молодой человек и сообщил, что в одном из общеобразовательных учреждений областного центра, находится предмет, который якобы угрожает жизни и здоровью окружающих. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по Саратовской области, установлено, что озвученная им информация ложная. Оказалось, заведомо ложное сообщение из хулиганских побуждений озвучил 14-летний юноша этого учебного заведения.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подросток достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, родители несовершеннолетнего будут привлечены к административной ответственности.ГУ МВД России по Саратовской области обращает внимание граждан на то, что помимо уголовной ответственности за совершение подобных противоправных деяний, лицу, сообщившему заведомо ложные сведения, придется возместить ущерб специальным службам, которые задействуются на проверку информации.Сотрудники полиции призывают всех жителей региона помнить о последствиях, лично осознать, чего может стоить ложное сообщение и разъяснить это своим детям.