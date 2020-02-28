В ТЮЗе Ю. П. Киселева состоится премьера спектакля «А зори здесь тихие»
13 марта 2020 года на Малой сцене Саратовского ТЮЗа Киселёва (пл. Киселёва, 1) состоится премьера спектакля «А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева. Премьера новой постановки – центральное событие в рамках Года памяти и славы в ТЮЗе Киселёва.
Над спектаклем работает режиссёрский дуэт Елены Красновой и Виктории Самохиной, за плечами двух актрис труппы ТЮЗа Киселёва уже несколько совместных постановок на сцене театра. Среди них — спектакль по другой повести Бориса Васильева «Завтра была война». Выросшая из дипломного спектакля курса Юрия Петровича Ошерова, эта постановка вот десять лет неизменно собирает полные залы, рассказывая современным школьникам о цене Великой Победы.
Как и для спектакля «Завтра была война», инсценировку повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...», написала Елена Краснова. Переводя прозу Васильева на язык театра, режиссёр и автор инсценировки уже представляла себе будущий спектакль и особенности Малой сцены театра. Сценографическое решение спектакля и костюмы, которые приближены к реалиям времени, создавала главный художник театра Ольга Колесникова. Виктория Самохина в этом спектакле выступает не только в качестве режиссёра, но и отвечает за музыкальное оформление. Дебютом в новой роли станет спектакль для молодой актрисы театра Ирины Протасовой, впервые она выступит не только в качестве исполнителя одной из ролей, но и как пластиограф спектакля. Ей предстоит придумать и воплотить вместе с коллегами особый пластический рисунок спектакля — способ существования актёров в движении, в пространстве текста и сцены. Поможет передать на Малой сцене ТЮЗа атмосферу карельских лесов работа художника по свету Максима Шлыкова.
Как и предыдущая работа этой команды, новый спектакль рассчитан на камерный зал, где возникает прямой контакт артистов со зрителем, на первый план выступают человеческие истории и судьбы. История подвига и жертвы пяти юных девушек-зенитчиц по праву считается одним из самых пронзительных произведений о войне. Повесть «А зори здесь тихие...» проникнута особым светом, лирические интонации, возникающие в образах, характерах, мечтах и воспоминаниях девушек, противопоставлены жестокой реальности войны. Через трагическую судьбу героинь спектакля в спектакле раскрывается не только подвиг народа, отстоявшего свою Родину ценой страшной жертвы, но утверждается неоспоримая ценность каждой человеческой жизни.
В спектакле «А зори здесь тихие» будут заняты артисты: Жанна Волошина, Руслан Дивлятшин, Алексей Карабанов, Марина Климова, Елена Краснова, Евгения Кутенева, Ирина Протасова, Вадим Самаркин, Виктория Самохина, Анна Соседова, Михаил Селиванов, Надежда Червонная, а также недавно дебютировавший в "Буре" Алексей Анисимов.