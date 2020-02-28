В ТЮЗе Ю. П. Киселева состоится премьера спектакля «А зори здесь тихие»

просмотров: 150

Над спектаклем работает режиссёрский дуэт Елены Красновой и Виктории Самохиной, за плечами двух актрис труппы ТЮЗа Киселёва уже несколько совместных постановок на сцене театра. Среди них — спектакль по другой повести Бориса Васильева «Завтра была война». Выросшая из дипломного спектакля курса Юрия Петровича Ошерова, эта постановка вот десять лет неизменно собирает полные залы, рассказывая современным школьникам о цене Великой Победы.Как и для спектакля «Завтра была война», инсценировку повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...», написала Елена Краснова. Переводя прозу Васильева на язык театра, режиссёр и автор инсценировки уже представляла себе будущий спектакль и особенности Малой сцены театра. Сценографическое решение спектакля и костюмы, которые приближены к реалиям времени, создавала главный художник театра Ольга Колесникова. Виктория Самохина в этом спектакле выступает не только в качестве режиссёра, но и отвечает за музыкальное оформление. Дебютом в новой роли станет спектакль для молодой актрисы театра Ирины Протасовой, впервые она выступит не только в качестве исполнителя одной из ролей, но и как пластиограф спектакля. Ей предстоит придумать и воплотить вместе с коллегами особый пластический рисунок спектакля — способ существования актёров в движении, в пространстве текста и сцены. Поможет передать на Малой сцене ТЮЗа атмосферу карельских лесов работа художника по свету Максима Шлыкова.Как и предыдущая работа этой команды, новый спектакль рассчитан на камерный зал, где возникает прямой контакт артистов со зрителем, на первый план выступают человеческие истории и судьбы. История подвига и жертвы пяти юных девушек-зенитчиц по праву считается одним из самых пронзительных произведений о войне. Повесть «А зори здесь тихие...» проникнута особым светом, лирические интонации, возникающие в образах, характерах, мечтах и воспоминаниях девушек, противопоставлены жестокой реальности войны. Через трагическую судьбу героинь спектакля в спектакле раскрывается не только подвиг народа, отстоявшего свою Родину ценой страшной жертвы, но утверждается неоспоримая ценность каждой человеческой жизни.В спектакле «А зори здесь тихие» будут заняты артисты: Жанна Волошина, Руслан Дивлятшин, Алексей Карабанов, Марина Климова, Елена Краснова, Евгения Кутенева, Ирина Протасова, Вадим Самаркин, Виктория Самохина, Анна Соседова, Михаил Селиванов, Надежда Червонная, а также недавно дебютировавший в "Буре" Алексей Анисимов.