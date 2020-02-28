28 Февраля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:30 | 27 февраля
Полиция предупреждает о последствиях ложных звонков
16:20 | 27 февраля
В ТЮЗе Ю. П. Киселева состоится премьера спектакля «А зори здесь тихие»
15:29 | 27 февраля
Пользователи «Биглиона» покупают со скидкой самые разные тренинги и курсы 18+
14:38 | 27 февраля
Премьера спектакля "Человек из Подольска" в Саратовском театре драмы переносится
13:57 | 27 февраля
Управление Роспортебнадзора по Саратовской области организует работу «горячей линии»
13:18 | 27 февраля
Проект «Достойны звания Героя…» получил поддержку Фонда президентских грантов
12:28 | 27 февраля
В Саратове дан старт молодежной информационной акции «Всё в наших руках!»
11:38 | 27 февраля
Против саратовца возбуждено уголовное дела за использование и распространение вредоносных компьютерных программ
10:49 | 27 февраля
В Саратове состоялась четвертая встреча творческой мастерской «ПРОчтение»
09:53 | 27 февраля
В Татищевском районе прошла гонка внедорожников "Ледниковый период"
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Пользователи «Биглиона» покупают со скидкой самые разные тренинги и курсы 18+

Новости
Пользователи «Биглиона» покупают со скидкой самые разные тренинги и курсы 18+


Предложения 18+ от авторов курсов и методик пользуются стабильным спросом у посетителей «Биглион». Весна - самое время для приключений.

Большое разнообразие тренингов и курсов на весьма пикантные темы - чем не весеннее настроение? “Биглион” посмотрел, какие предложения пользуются самым большим спросом.

Всевозможные обучающие видео, которые помогут, как говорится в программе тренинга, стать «женственнее и сексуальнее», довольно популярны и всегда находят своего клиента, готового к самым смелым экспериментам.

На курсах с названиями «Финишная прямая к жене», эксперты, согласно программе, рассказывают, «как становятся супругами», и обещают «прививку от неправильных мужчин».

Для тех, кто столкнулся с трудностями в семейной жизни, доступны специальные курсы со скидкой в 91%, на которых специалисты пытаются исправить ситуацию. Простой тренинг «Как поднять его с дивана и отправить работать» и бонус «Топ-10 причин, по которым мужчина укладывается на диван» помогают решить семейную проблему.

Если же проблемы со второй половинкой имеют интимный характер, то существует «видеотренинг от куртизанки» за 448 руб. вместо 2490 руб, тренинг с названием «Я – женщина» и даже «Сексуальные тайны Древнего Востока».

Более продвинутым слушательницам объяснят, как пользоваться «главным оружием жены» и не навредить отношениям, используя «могущественную энергию женщины».

Тем, кто все еще находится в поиске своего единственного, предлагаются курсы по поднятию самооценки с разнообразной бонусной программой. Например, бонус «Ванна блаженства» с методическим материалом на 12 минут.

Не менее популярны курсы специального массажа - аквапенного и гелевого, английского эротического, балинезийского тропического до экзотического лулура, локального мо-фу и специфического айс-массажа.

Без особого труда можно найти и парные тренинги, создатели которых обещают вывести «секс на новый уровень». Искушенным парам предлагаются продвинутые курсы, такие как «Искусство шибари», на котором учат завязывать бандажи особым японским способом. Чтобы, выучив все замысловатые способы закручивания узелков, любовники оценили эстетическую привлекательность конечного результата.

Мужчинам также предлагаются различные аспекты сексуального мастерства. В описаниях курсов будущим слушателям часто задаются вопросы, например, какие части тела несут в себе гигантское количество эрогенных точек (кроме известных)? Тренинги для мужчин есть как индивидуальные, так и групповые. Предполагаются различные форматы обучения – в зависимости от темы урока.