Премьера спектакля "Человек из Подольска" в Саратовском театре драмы переносится
Сегодня стало известно, что премьера спектакля в Саратовском академическом театре драмы «Человек из Подольска», заявленного на 28 февраля, переносится.
28 февраля состоится показ спектакля «Восемь любящих женщин».
Билеты действительны.
Возврат билетов производится в кассе театра до 19.00 часов 02.03.2020 года.
Информация о новой дате премьеры «Человек из Подольска» будет сообщенf дополнительно на официальном сайте театра.
Следите за информацией.
Телефон для справок: 39-28-84.
Администрация театра приносит свои извинения за доставленное неудобство.