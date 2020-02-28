28 Февраля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:30 | 27 февраля
Полиция предупреждает о последствиях ложных звонков
16:20 | 27 февраля
В ТЮЗе Ю. П. Киселева состоится премьера спектакля «А зори здесь тихие»
15:29 | 27 февраля
Пользователи «Биглиона» покупают со скидкой самые разные тренинги и курсы 18+
14:38 | 27 февраля
Премьера спектакля "Человек из Подольска" в Саратовском театре драмы переносится
13:57 | 27 февраля
Управление Роспортебнадзора по Саратовской области организует работу «горячей линии»
13:18 | 27 февраля
Проект «Достойны звания Героя…» получил поддержку Фонда президентских грантов
12:28 | 27 февраля
В Саратове дан старт молодежной информационной акции «Всё в наших руках!»
11:38 | 27 февраля
Против саратовца возбуждено уголовное дела за использование и распространение вредоносных компьютерных программ
10:49 | 27 февраля
В Саратове состоялась четвертая встреча творческой мастерской «ПРОчтение»
09:53 | 27 февраля
В Татищевском районе прошла гонка внедорожников "Ледниковый период"
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Управление Роспортебнадзора по Саратовской области организует работу «горячей линии»

Новости


Управление Роспортебнадзора по Саратовской области с 17 февраля по 2 марта 2020 года организует работу «горячей линии» по вопросам организации дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов (вендинговые аппараты).

Дозвониться можно по телефону «горячей линии» 8-800-100-18-58, по короткому телефону 8-(8452) 20-18-58, по телефонам отдела надзора по гигиене детей и подростков 8-(8452) 22-82-80, 20-83-04, отдела защиты прав потребителей 8-(8452) 22-85-42, 22-85-90 с 10.00 до 17.00 ежедневно, перерыв с 12.00 до 12.45.

Позвонить также можно по номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (круглосуточно, без выходных, звонок бесплатный)