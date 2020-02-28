Управление Роспортебнадзора по Саратовской области организует работу «горячей линии»
Управление Роспортебнадзора по Саратовской области с 17 февраля по 2 марта 2020 года организует работу «горячей линии» по вопросам организации дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов (вендинговые аппараты).
Дозвониться можно по телефону «горячей линии» 8-800-100-18-58, по короткому телефону 8-(8452) 20-18-58, по телефонам отдела надзора по гигиене детей и подростков 8-(8452) 22-82-80, 20-83-04, отдела защиты прав потребителей 8-(8452) 22-85-42, 22-85-90 с 10.00 до 17.00 ежедневно, перерыв с 12.00 до 12.45.
Позвонить также можно по номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (круглосуточно, без выходных, звонок бесплатный)