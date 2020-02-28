Проект «Достойны звания Героя…» получил поддержку Фонда президентских грантов
Саратовский областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в партнерстве с Историческим парком «Моя история» подготовил проект к 75-летию Великой Победы.
«Достойны звания Героя», — именно так называется тематический цикл мероприятий, ставший продолжением большой исследовательской работы, связанной с историей саратовцев — Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев России и Героев Труда России.
Проект получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 1 647 630 рублей. В ходе реализации проекта на базе Исторического парка « Моя история» в Саратове будут проводиться тематические экскурсии (в том числе автобусные), встречи молодежи «Твой сосед - настоящий Герой», издаваться буклеты, изготавливаться мультимедийные ресурсы и выпускаться видеоролики.