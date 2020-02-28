Против саратовца возбуждено уголовное дела за использование и распространение вредоносных компьютерных программ
УФСБ России по Саратовской области пресечена противоправная деятельность жителя города Саратова, осуществлявшего распространение вредоносного программного обеспечения для получения неправомерного доступа к ПЭВМ граждан, информационным системам организаций, в том числе государственных учреждений, с целью хищения парольно-кодовой информации и иных сведений.
Полученные данные передавались им третьим лицам за денежное вознаграждение и могли использоваться для получения доступа к сведениям ограниченного характера, личной информации, электронным платежным системам и другим материалам.
Следственным подразделением УФСБ в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ.
Макксимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет, - сообщает пресс-служба УФСБ по Саратовской области.