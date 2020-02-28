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В Саратове дан старт молодежной информационной акции «Всё в наших руках!»

Новости


25 февраля 2020 года, в избирательной комиссии Саратовской области состоялось мероприятие, посвященное началу молодежной информационно-пропагандисткой акции «Всё в наших руках!».

Акция традиционно организуется комитетом по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» совместно с Избирательной комиссией Саратовской области.

Акция приурочена ко Дню молодого избирателя, будет проходить в период с 25 февраля по 13 марта 2020 года.

В рамках акции студенты ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», Поволжского института управления им. П.А. Столыпина – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Саратовского социально-экономического института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Поволжского института (филиал) ФГБОУВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» проведут открытые лекции по избирательному праву для школьников, руководствуясь методическими пособиями, разработанными избирательной комиссией Саратовской области.

Планируется, что в акции примут участие более 3500 учащихся из 63 муниципальных общеобразовательных учреждений города Саратова.
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