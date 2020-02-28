В Саратове состоялась четвертая встреча творческой мастерской «ПРОчтение»
25 февраля 2020 года в Саратовском областном учебно-методическом центре состоялась 4-я встреча творческой мастерской «ПРОчтение» при участии 17 учащихся ДШИ области и студентов СаТИ.
Это совместный проект Регионального центра поддержки одаренных детей и театрального института Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Проводит занятия в творческой мастерской старший преподаватель кафедры специальных дисциплин театрального института Светлана Никулина.
Студенты курса заслуженной артистки России Эльвиры Данилиной прочитали главы из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». В процессе совместной работы учащиеся детских школ искусств из Саратова и Энгельса познакомились с принципами коллективного чтения литературного текста.