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В Татищевском районе прошла гонка внедорожников "Ледниковый период"

Новости


22 февраля 2020 года в Татищевском районе близ села Докторовка проходило традиционное соревнование по трофи-рейдам «Ледниковый период 2020» в дисциплинах Туризм,ТРС, ТР0,5 , Абсолютный, посвященное Дню защитника Отечества.

Соревнование состояло из 2-х спецучастков - СУ1- кольцо, СУ2-ориентирование. Это начало спортивного сезона внедорожников. Для участия в соревновании собралось 27 экипажей их г.Саратова, Энгельса, Аткарска. Несмотря на непредсказуемость погоды, на мероприятие собралось много зрителей.

Итоги соревнования :

Дисциплина « Туризм»

1 место - Орлов Алексей, Овчинников Вадим ( г.Сартаов)
2 место – Скоробогатов Илья, Климов Илья ( г.Саратов)
3 место – Кузьменко Анатолий, Баланов Андрей ( г.Саратов)

Дисциплина « ТР С»

1 место – Казаков Александр, Фадеев Сергей ( г.Саратов)
2 место – Чебаков Николай, Кириллов Валерий ( г.Саратов)
3 место – Зазуля Андрей, Караваев Анатолий ( г.Саратов)

Дисциплина «ТР0,5»

1 место – Завгородний Дмитрий, Киреев Алексей ( г.Саратов)
2 место – Евдакимов Иван, Евдакимов Кирилл ( г.Саратов)
3 место – Тимофеев Денис, Топоров Артем ( г.Саратов)

Дисциплина « Абсолютный»

1 место – Усов Леонид, Ленинский Данила ( г.Саратов)
2 место – Завгородний Дмитрий, Киреев Алексей ( г.Саратов)
3 место – Сосновский Антон, Леус Евгений ( г.Саратов).
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