В Большом зале консерватории состоялся концерт "Песни Победы"
26 февраля в Большом зале консерватории состоялся 59й благотворительный концерт проекта «Орган-в подарок детям» с программой «Песни Победы», посвящённый 75й годовщине Великой Победы.
Организатор проекта – Детская школа искусств № 8 отобрала из присланных заявок лучшие хореографические и хоровые коллективы с яркими номерами, основанными на фронтовых песнях времён Великой Отечественной войны, яркое эмоциональное восприятие которых помогает патриотическому воспитанию наших детей. Среди зрителей концерта были воспитанники дети-инвалиды, детских домов, интернатов и коррекционных школ области.
Исполнителями концерта выступили студенты класса консерватории профессора Виктора Анатольевича Демидова, студенты Театрального института класса доцента Спириной Александры Ивановны, хореографический ансамбль «Арабеск» МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Ковалёва», хореографический коллектив эстрадного танца «Контрасты» ДШИ № 8, хор старших классов «Дружба» ДШИ № 13, Творческие коллективы Дворца детей и молодёжи им. О.П. Табакова. Проект реализуется Детской школой искусств № 8 при активной поддержке ректора Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, Председателя Общественной Палаты г. Саратова А.Г. Занорина, депутата Саратовской областной Думы Ю.М. Литневской и Общественного Совета при министерстве образования области.