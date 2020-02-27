27 Февраля 2020 ЧЕТВЕРГ
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09:53 | 27 февраля
В Татищевском районе прошла гонка внедорожников "Ледниковый период"
09:15 | 27 февраля
В Большом зале консерватории состоялся концерт "Песни Победы"
22:05 | 26 февраля
Вячеслав Моше Кантор поделился с Папой Франциском идеями о темах будущих Форумов памяти Холокоста
19:23 | 26 февраля
В Саратове по подозрению в подготовке вооруженного нападения на одну из школ города задержаны два подростка
17:00 | 26 февраля
В Саратовской области около шести тысяч жителей региона будет привлечено в качестве временного переписного персонала
16:07 | 26 февраля
«Т Плюс» рекомендует: для регулировки температуры внутри дома необходимо обращаться в УК-ТСЖ
15:21 | 26 февраля
В рамках проекта «Семейные киночетверги» состоится показ мультипликационного фильма «Клара и волшебный дракон»
14:27 | 26 февраля
Открыты продажи на прямые рейсы из «Гагарина» в Симферополь на весенне-летний период
13:30 | 26 февраля
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12:38 | 26 февраля
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В Большом зале консерватории состоялся концерт "Песни Победы"

Новости


26 февраля в Большом зале консерватории состоялся 59й благотворительный концерт проекта «Орган-в подарок детям» с программой «Песни Победы», посвящённый 75й годовщине Великой Победы.

Организатор проекта – Детская школа искусств № 8 отобрала из присланных заявок лучшие хореографические и хоровые коллективы с яркими номерами, основанными на фронтовых песнях времён Великой Отечественной войны, яркое эмоциональное восприятие которых помогает патриотическому воспитанию наших детей. Среди зрителей концерта были воспитанники дети-инвалиды, детских домов, интернатов и коррекционных школ области.

Исполнителями концерта выступили студенты класса консерватории профессора Виктора Анатольевича Демидова, студенты Театрального института класса доцента Спириной Александры Ивановны, хореографический ансамбль «Арабеск» МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Ковалёва», хореографический коллектив эстрадного танца «Контрасты» ДШИ № 8, хор старших классов «Дружба» ДШИ № 13, Творческие коллективы Дворца детей и молодёжи им. О.П. Табакова. Проект реализуется Детской школой искусств № 8 при активной поддержке ректора Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, Председателя Общественной Палаты г. Саратова А.Г. Занорина, депутата Саратовской областной Думы Ю.М. Литневской и Общественного Совета при министерстве образования области.
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