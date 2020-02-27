27 Февраля 2020 ЧЕТВЕРГ
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Вячеслав Моше Кантор поделился с Папой Франциском идеями о темах будущих Форумов памяти Холокоста
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Вячеслав Моше Кантор поделился с Папой Франциском идеями о темах будущих Форумов памяти Холокоста

Новости
Самые актуальные этические и моральные проблемы современности должны быть всесторонне проанализированы мировыми лидерами, экспертами, лицами, формирующими общественное мнение и представителями мира религии, считает президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор.

Вячеслав Моше Кантор поделился с Папой Франциском идеями о темах будущих Форумов памяти Холокоста

О решении посвятить один из следующих Всемирных форумов памяти Холокоста этическим и моральным проблемам современности, таким как рост агрессии, нетерпимости и экстремизма, глобальное неравенство и так далее, Вячеслав Моше кантор рассказал Папе Римскому Франциску в ходе из встречи в Ватикане. По мнению Вячеслава Моше Кантора, сделать это следует по аналогии с тем, как Всемирный экономический форум и Мюнхенская конференция по безопасности акцентируют внимание на современных экономических вызовах и проблемах безопасности.
«Эти сложные вопросы должны быть всесторонне проанализированы мировыми лидерами, экспертами, лицами, формирующими общественное мнение и представителями мира религии», - заявил Вячеслав Моше Кантор, а также добавил, что в ходе форума следует предложить оптимальные методы, которые позволят построить лучшее будущее для всего человечества.
Его Святейшество Франциск поддержал идею освещения моральных и этических проблем на форумах, особенно сделав акцент на важности защиты молодёжи от экстремистских идеологий.
В свою очередь Вячеслав Моше Кантор поблагодарил Папу за его приверженность делу сохранения памяти о Холокосте и борьбы с современным возрождением антисемитизма, а также за направление в Иерусалим делегации Святого Престола во главе с кардиналом Кохом на Пятый Всемирный форум памяти Холокоста, проходивший в «Яд Вашеме». Форум прошёл в январе при участии 48 глав государств и мировых лидеров. Как отметил Вячеслав Моше Кантор, это может служить образцом того, как создать международный потенциал для решения глобальных вопросов.
«Мы надеемся, что единство и коллективный опыт, проявившиеся в ходе Форума, станут для мировых лидеров источником вдохновения в решении насущных проблем современности на благо всего человечества», - отметил президент ЕЕК.
На встрече Вячеслав Моше Кантор также вручил Папе Франциску награду “Golden Vision” 2020 года в знак признательности за его приверженность братству иудеев и христиан, которые являются живым свидетельством любви и веры в будущее человечества, а также неослабевающую поддержку молодого поколения в разрешении стоящих перед ним проблем.
“Golden Vision” – это высшая награда Европейского еврейского конгресса, которая присуждается ежегодно двум лицам (один из награждаемых обязательно должен быть еврейской национальности, в то время как национальность второго может быть любой) за выдающийся интеллектуальный вклад в создание более инклюзивного мира, где недопустим антисемитизм.
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