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В Саратове по подозрению в подготовке вооруженного нападения на одну из школ города задержаны два подростка

Новости
В Саратове по подозрению в подготовке вооруженного нападения на одну из школ города задержаны два подростка

Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ пресекли подготовку вооруженного нападения на одну из школ города Саратова.

Как сообщается на официальном сайте ФСБ России, организаторами пресеченного нападения являются два гражданина Российской Федерации 2005 года рождения. "Молодые люди состояли в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида", - уточняют в ведомстве.

Также сообщается, что подростки задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. Установлено, что при нападении помимо огнестрельного оружия злоумышленники планировали также использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в сети «Интернет».

Следственное управление СК России по Саратовской области возбудило по данному факту уголовное дело по части 1 статьи 30 и пунктам «а», «ж» части 2 статьи 105 УК России "Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц".

Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обоих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, - сообщает http://www.fsb.ru/.