В Саратове по подозрению в подготовке вооруженного нападения на одну из школ города задержаны два подростка

просмотров: 222

Как сообщается на официальном сайте ФСБ России, организаторами пресеченного нападения являются два гражданина Российской Федерации 2005 года рождения. "Молодые люди состояли в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида", - уточняют в ведомстве.Также сообщается, что подростки задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. Установлено, что при нападении помимо огнестрельного оружия злоумышленники планировали также использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в сети «Интернет».Следственное управление СК России по Саратовской области возбудило по данному факту уголовное дело по части 1 статьи 30 и пунктам «а», «ж» части 2 статьи 105 УК России "Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц".Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обоих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, - сообщает http://www.fsb.ru/.