27 Февраля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
09:53 | 27 февраля
В Татищевском районе прошла гонка внедорожников "Ледниковый период"
09:15 | 27 февраля
В Большом зале консерватории состоялся концерт "Песни Победы"
22:05 | 26 февраля
Вячеслав Моше Кантор поделился с Папой Франциском идеями о темах будущих Форумов памяти Холокоста
19:23 | 26 февраля
В Саратове по подозрению в подготовке вооруженного нападения на одну из школ города задержаны два подростка
17:00 | 26 февраля
В Саратовской области около шести тысяч жителей региона будет привлечено в качестве временного переписного персонала
16:07 | 26 февраля
«Т Плюс» рекомендует: для регулировки температуры внутри дома необходимо обращаться в УК-ТСЖ
15:21 | 26 февраля
В рамках проекта «Семейные киночетверги» состоится показ мультипликационного фильма «Клара и волшебный дракон»
14:27 | 26 февраля
Открыты продажи на прямые рейсы из «Гагарина» в Симферополь на весенне-летний период
13:30 | 26 февраля
Саратовские спортсмены награждены Федерацией каратэ России
12:38 | 26 февраля
На Театральной площади состоится празднование Масленицы
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В Саратовской области около шести тысяч жителей региона будет привлечено в качестве временного переписного персонала

Новости


На территории Саратовской области около 6 тысяч жителей региона будет привлечено в качестве временного переписного персонала.

Как стать переписчиком?

Подробности на сайте https://www.strana2020.ru/scribe.php

Условия привлечения на договорной основе к выполнению работ, связанных со сбором сведений о населении при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года