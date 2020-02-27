«Т Плюс» рекомендует: для регулировки температуры внутри дома необходимо обращаться в УК-ТСЖ

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В энергокомпанию поступают обращения от жителей многоквартирных домов на высокую, по их мнению, температуру в квартирах. Между тем специалисты энергокомпании неоднократно разъясняли, что регулировку системы теплопотребления в домах должны вести управляющие организации, но последние эту работу зачастую не проводят. Оборудование для регулировки (элеваторные узлы) располагается внутри многоквартирного дома и предназначено для охлаждения, поступающего в МКД теплоносителя до той температуры, которая устраивает жителей. При правильной настройке и регулировке элеваторный узел способен сократить расход теплоносителя на 20-30%.Энергетики отмечают, что по температурному графику, в соответствии с которым осуществляется теплоснабжение, минимальная температура прямой сетевой воды в осенне-зимний период при среднесуточной температуре наружного воздуха от -2˚С до +10˚С должна составлять не ниже +70˚С. Снижение температуры негативно отразится не только на режиме теплоснабжения удаленных от теплоисточника объектов, но и приведет к резкому ухудшению качества горячего водоснабжения города. Поэтому для установления комфортной температуры в помещениях необходимо обращаться в свою управляющую организацию.