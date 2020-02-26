рамках проекта «Семейные киночетверги» состоится показ мультипликационного фильма «Клара и волшебный дракон»
Завтра, 27 февраля, в 15.00 в рамках проекта «Семейные киночетверги» состоится показ мультипликационного фильма «Клара и волшебный дракон».
Клара живет в удивительном сказочном мире, в котором обитают гномы, драконы и колдуны. Девушку и ее друзей ждут невероятные захватывающие события: они откроют для себя новый мир и раскроют главный секрет – кто же такая Клара на самом деле.
Стоимость 1 билета – 70 руб.
Дляля гостей кинозала действует акция – 1 бесплатный билет при групповом посещении киносеанса (от 10 чел.).
Приглашаются все желающие на просмотр красочного мультфильма в уютный кинозал «На Рижской» (улица Рижская, дом 1, остановка общественного транспорта «Котельная»).