26 Февраля 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 26 февраля
В Саратовской области около шести тысяч жителей региона будет привлечено в качестве временного переписного персонала
16:07 | 26 февраля
«Т Плюс» рекомендует: для регулировки температуры внутри дома необходимо обращаться в УК-ТСЖ
15:21 | 26 февраля
рамках проекта «Семейные киночетверги» состоится показ мультипликационного фильма «Клара и волшебный дракон»
14:27 | 26 февраля
Открыты продажи на прямые рейсы из «Гагарина» в Симферополь на весенне-летний период
13:30 | 26 февраля
Саратовские спортсмены награждены Федерацией каратэ России
12:38 | 26 февраля
На Театральной площади состоится празднование Масленицы
11:45 | 26 февраля
Игорь Коняев вернулся в Саратов с «Человеком из Подольска»
10:41 | 26 февраля
Саратов оказался в десятке городов, где живут самые красивые мужчины
09:48 | 26 февраля
В школах города проходят открытые уроки о трудовом подвиге саратовцев
09:00 | 26 февраля
Юный саратовский гитарист стал лауреатом международного конкурса
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

рамках проекта «Семейные киночетверги» состоится показ мультипликационного фильма «Клара и волшебный дракон»

Новости
рамках проекта «Семейные киночетверги» состоится показ мультипликационного фильма «Клара и волшебный дракон»

Завтра, 27 февраля, в 15.00 в рамках проекта «Семейные киночетверги» состоится показ мультипликационного фильма «Клара и волшебный дракон».

Клара живет в удивительном сказочном мире, в котором обитают гномы, драконы и колдуны. Девушку и ее друзей ждут невероятные захватывающие события: они откроют для себя новый мир и раскроют главный секрет – кто же такая Клара на самом деле.

Стоимость 1 билета – 70 руб.

Дляля гостей кинозала действует акция – 1 бесплатный билет при групповом посещении киносеанса (от 10 чел.).

Приглашаются все желающие на просмотр красочного мультфильма в уютный кинозал «На Рижской» (улица Рижская, дом 1, остановка общественного транспорта «Котельная»).