26 Февраля 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 26 февраля
В Саратовской области около шести тысяч жителей региона будет привлечено в качестве временного переписного персонала
16:07 | 26 февраля
«Т Плюс» рекомендует: для регулировки температуры внутри дома необходимо обращаться в УК-ТСЖ
15:21 | 26 февраля
рамках проекта «Семейные киночетверги» состоится показ мультипликационного фильма «Клара и волшебный дракон»
14:27 | 26 февраля
Открыты продажи на прямые рейсы из «Гагарина» в Симферополь на весенне-летний период
13:30 | 26 февраля
Саратовские спортсмены награждены Федерацией каратэ России
12:38 | 26 февраля
На Театральной площади состоится празднование Масленицы
11:45 | 26 февраля
Игорь Коняев вернулся в Саратов с «Человеком из Подольска»
10:41 | 26 февраля
Саратов оказался в десятке городов, где живут самые красивые мужчины
09:48 | 26 февраля
В школах города проходят открытые уроки о трудовом подвиге саратовцев
09:00 | 26 февраля
Юный саратовский гитарист стал лауреатом международного конкурса
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Саратовские спортсмены награждены Федерацией каратэ России

Новости


В городе Москва на президиуме Федерации каратэ России по итогам прошедшего года за высокие спортивные результаты на международных соревнованиях в 2019 году, президентом Федерации Сергеем Цоем были награждены 24 спортсмена.

Среди них спортсмены областного центра спортивной подготовки, проходящие спортивную подготовку в ГБУ «СШОР по спортивным единоборствам им. Ахмерова», члены сборной команды России по каратэ, КМС Ахмедов Ахмед, который является победителем Первенства Европы 2019 и МС Щербина Анна — бронзовый призер Первенства Европы 2019 и победитель Чемпионата России 2019 по каратэ.
Тренируются спортсмены под руководством Ихтибара Ахмедова и Евгении Рулевой.