Саратовские спортсмены награждены Федерацией каратэ России
В городе Москва на президиуме Федерации каратэ России по итогам прошедшего года за высокие спортивные результаты на международных соревнованиях в 2019 году, президентом Федерации Сергеем Цоем были награждены 24 спортсмена.
Среди них спортсмены областного центра спортивной подготовки, проходящие спортивную подготовку в ГБУ «СШОР по спортивным единоборствам им. Ахмерова», члены сборной команды России по каратэ, КМС Ахмедов Ахмед, который является победителем Первенства Европы 2019 и МС Щербина Анна — бронзовый призер Первенства Европы 2019 и победитель Чемпионата России 2019 по каратэ.
Тренируются спортсмены под руководством Ихтибара Ахмедова и Евгении Рулевой.