Игорь Коняев вернулся в Саратов с «Человеком из Подольска»

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Впрочем, оговоримся: к данной постановке слово «очередная» едва ли подходит. Поскольку ее режиссером выступил известный театральный мастер Игорь Коняев. Саратовские зрители, которые помнят его спектакли «Женщины всегда смеются и танцуют» по пьесе Ольги Мухиной, «Завтрак у предводителя» Ивана Сергеевича Тургенева и «Женитьбу Фигаро» Ж.Бомарше, ждут новой работы Коняева как большое творческое событие. Автору этих строк не довелось увидеть постановку по пьесе «Таня-Таня», но не забыть безукоризненного, мудрого, неуемно, и в то же время элегантно энергичного цирюльника в исполнении Антона Кузнецова, его монолог. Навсегда в памяти и одноактная тургеневская буффонада, в которой на фоне карты СССР Народные артисты России Валентина Федотова (вдова подпоручика Анна Каурова) и Сергей Сосновский (предводитель дворянства Николай Балагалаев), казалось, не просто дали друг другу бой, причиной которого стал дележ именьица "всей земли 712 десятин, неудобной 81, под усадьбой с выгоном 9; чересполосица есть, но немного". Нет, это был еще и настоящий баттл выдающихся актеров, уникальное вещество существования на сцене которых рождало то самое счастье, за которым идем в театр, и определенное словами: «над вымыслом слезами обольюсь». Игорь Коняев не то чтобы маскирует, он бежит всякой назидательности. Вместе с тем ты выходишь из зала, получив прямо в сердце какой-то прозрачный импульс, и на жизнь, окружающий мир, людей хочешь смотреть именно через эту кристальную световую призму.Сетевое издание «Известия. Саратов и регионы» благодарит администрацию Академдрамы за предоставленную возможность стать участником беседы с Игорем Григорьевичем. Подробностями встречи с постановщиком делимся со своими читателями.Игорь Григорьевич признается, что своего рода тестом перед работой с актерами труппы театра Слонова стал просмотр спектаклей текущей афиши. Свои добрые зрительские впечатления, которые маэстро получил от постановок «Бешеные деньги», «ДоХХХод», «Сошедший с поезда», «Свидетель обвинения» (элегантного, стильного, кинематографически выпуклого режиссерского дебюта Заслуженной артистки России Эльвиры Данилиной), Коняев определил как «длительный период знакомства». «Мне было важно понять, есть ли артисты, с которыми я могу сотворить эту историю», - рассказывает Игорь Григорьевич.Режиссер называет свой приезд в наш город обусловленным данью уважения к театру и памяти к Антону Кузнецову. В анонсе к спектаклю обозначено посвящение Коняева другу. Корреспонденту «Известий. Саратов и регионы» было интересно понять, чем руководствовался постановщик при выборе пьесы: компромиссом или желанием представить именно пьесу Данилова?Актер Хью Лори как-то сказал: « Думаю, это часть актерской ответственности – любить персонажа, которого ты играешь». Часть режиссерской ответственности Игоря Коняева, причем часть важнейшая, заключается в любви к артистам, с которыми он работает.Премьеру по пьесе Дмитрия Данилова вы сможете увидеть на Большой сцене Саратовского академического театра драмы имени И.А.Слонова. Роли в «полицейском кабаре», предлагающем поразмышлять, в каждом ли из нас живет «человек из Подольска», исполняют: Заслуженная артистка России Эльвира Данилина, актеры Валерий Малинин, Андрей Седов, Александр Каспаров, Александр Фильянов, Дмитрий Кривоносов, Илья Ульяничев, Александр Островной. Не пропустите!Автор Елена МаркеловаФото автора