Игорь Коняев вернулся в Саратов с «Человеком из Подольска»
28 февраля в Саратовском академическом театре драмы имени И.А.Слонова состоится очередная премьера текущего сезона — спектакль по пьесе Дмитрия Данилова «Человек из Подольска».
Впрочем, оговоримся: к данной постановке слово «очередная» едва ли подходит. Поскольку ее режиссером выступил известный театральный мастер Игорь Коняев. Саратовские зрители, которые помнят его спектакли «Женщины всегда смеются и танцуют» по пьесе Ольги Мухиной, «Завтрак у предводителя» Ивана Сергеевича Тургенева и «Женитьбу Фигаро» Ж.Бомарше, ждут новой работы Коняева как большое творческое событие. Автору этих строк не довелось увидеть постановку по пьесе «Таня-Таня», но не забыть безукоризненного, мудрого, неуемно, и в то же время элегантно энергичного цирюльника в исполнении Антона Кузнецова, его монолог. Навсегда в памяти и одноактная тургеневская буффонада, в которой на фоне карты СССР Народные артисты России Валентина Федотова (вдова подпоручика Анна Каурова) и Сергей Сосновский (предводитель дворянства Николай Балагалаев), казалось, не просто дали друг другу бой, причиной которого стал дележ именьица "всей земли 712 десятин, неудобной 81, под усадьбой с выгоном 9; чересполосица есть, но немного". Нет, это был еще и настоящий баттл выдающихся актеров, уникальное вещество существования на сцене которых рождало то самое счастье, за которым идем в театр, и определенное словами: «над вымыслом слезами обольюсь». Игорь Коняев не то чтобы маскирует, он бежит всякой назидательности. Вместе с тем ты выходишь из зала, получив прямо в сердце какой-то прозрачный импульс, и на жизнь, окружающий мир, людей хочешь смотреть именно через эту кристальную световую призму.
Сетевое издание «Известия. Саратов и регионы» благодарит администрацию Академдрамы за предоставленную возможность стать участником беседы с Игорем Григорьевичем. Подробностями встречи с постановщиком делимся со своими читателями.
- С моего прошлого приезда в Саратов минуло двадцать лет, - рассказывает режиссер. – Буду говорить откровенно: после смерти Антона Кузнецова никак не хотелось сюда возвращаться. Понимал, что для меня Саратовский театр драмы в первую очередь – место хороших воспоминаний. Тогда жизнь только начиналась и казалось, впереди ждет блестящее будущее. В театре была не только потрясающая творческая атмосфера, но и дисциплина. Я попал в блестящую труппу, и когда начинал работу над постановкой, понимал, на кого и зачем это делаю. Так, «Завтрака у предводителя» не было бы без Сергея Сосновского и Валентины Федотовой. Изначально знал: они мне сыграют. Хотя было очень сложно: репетировали трудно. Но с каким азартом! Я замучил Сергея: заставлял существовать его в бешеных ритмах. И он все поставленные перед ним задачи выполнял. В ту пору Академдрама представляла собой остатки театра, заложенного Александром Дзекуном – Театра с Мечтой об Идеальном. Когда приходил на репетицию, артисты уже сидели с тетрадками, готовые к работе. Это оставило колоссальные впечатления! Потом жизнь закрутилась, было много работы. Умер Кузнецов, и своим планам относительно Саратова сказал: нет. Через какое-то время случайно встретились с саратовскими коллегами на гастролях в Севастополе, посмотрели друг на друга тоскливо. Несколько позже художественный руководитель театра Григорий Анисимович Аредаков написал мне в фейсбуке такие душевные слова, так по-человечески, что подумалось: нехорошо, надо ехать. Понимал, что из-за загруженности не могу взять основой для спектакля большую вещь. Поэтому придумал поставить «Человек из Подольска», который можно сделать лихо, в темпе, весело. Конечно, испытываю грустно-сентиментальные ощущения, все время оглядываясь на двадцать лет назад. И чисто по-человечески с этим ничего не сделать. В спектакле заняты хорошие, талантливые, молодые мальчишки, они хотят работать, лишены даже намека на каботизм, фанаберию. Но все равно это уже другая история. Это касается не качества творчества, а направления пути, репертуара.
Игорь Григорьевич признается, что своего рода тестом перед работой с актерами труппы театра Слонова стал просмотр спектаклей текущей афиши. Свои добрые зрительские впечатления, которые маэстро получил от постановок «Бешеные деньги», «ДоХХХод», «Сошедший с поезда», «Свидетель обвинения» (элегантного, стильного, кинематографически выпуклого режиссерского дебюта Заслуженной артистки России Эльвиры Данилиной), Коняев определил как «длительный период знакомства». «Мне было важно понять, есть ли артисты, с которыми я могу сотворить эту историю», - рассказывает Игорь Григорьевич.
Режиссер называет свой приезд в наш город обусловленным данью уважения к театру и памяти к Антону Кузнецову. В анонсе к спектаклю обозначено посвящение Коняева другу. Корреспонденту «Известий. Саратов и регионы» было интересно понять, чем руководствовался постановщик при выборе пьесы: компромиссом или желанием представить именно пьесу Данилова?
- В работе над произведением ни на кого не оглядываюсь, - отвечает Игорь Григорьевич. – Могу посмотреть, заглянуть куда-то из любопытства, как коллеги интерпретируют интересный мне материал. В свое время страшно понравилась пьеса «Изображая жертву» братьев Пресняковых. Ее поставил Кирилл Серебренников, и так получилось, что я попал на сдачу. Спектакль не понравился, я был поражен: такая пьеса блестящая, дает столько возможностей, а поставлена так сухо, жестко, без какого-то полета. Очень хороший артист Юрий Чурсин, но в этом спектакле это было зажатое бревно, неповоротливый стесняющийся парень. Я приехал и сказал: знаю, как буду данную историю делать. У меня и герой был странный-странный, по жизни «отшибленный». Когда приехали в Пловдив, он как-то забрался на гору в центре города, назад – никак. Два часа остается до спектакля, а мне говорят: ваш артист слезать боится.... Вызывали пожарную команду. Но как он после этого сыграл! Видимо, ему это «восхождение» нужно было для освобождения своей внутренней свободы... Суть в том, что мне должно быть интересно, что это за текст. Все равно, ставили его или нет. Если в моем воображении хоть немного толкнется, и пойму, что есть во фразах позитивная идея, обязательно захочу это сделать. Ведь проблема в том, что сегодня в основном пишут скучные пьесы, потому как выписывают сюжеты. Да, наверно, лихой сюжет это то, что держит зрителя. Но кроме фабулы в пьесе должно быть еще что-то. В этом смысле Пресняковы очень интересны (другое дело, что они изолировались и запретили ставить их произведения, нужно выпрашивать разрешение)...
Что касается «Человека из Подольска», пьеса идет во многих театрах России, и почему-то ставят ее в основном жестко. Режиссеры видят в материале высказывание про агрессивность наших полицейских. Но ведь это всего лишь небольшое смысловое зернышко произведения. А ведь там так много других тем! Наш «Человек из Подольска» будет неожиданным, гарантирую. Сам не ожидал результата, к которому мы пришли.
Актер Хью Лори как-то сказал: « Думаю, это часть актерской ответственности – любить персонажа, которого ты играешь». Часть режиссерской ответственности Игоря Коняева, причем часть важнейшая, заключается в любви к артистам, с которыми он работает.
- Ничего вне артиста я не делаю, - подытоживает наш разговор Игорь Григорьевич. – Не представляю, как можно сделать спектакль не для артиста. Ведь в любом театре все транслируется через актера. И чем больше ты его любишь и знаешь, тем лучше. Если артисты не будят во мне воображение, я ничего не могу нафантазировать и воплотить на сцене. Артисты, занятые в спектакле «Человек из Подольска», воображение еще как будят.
Премьеру по пьесе Дмитрия Данилова вы сможете увидеть на Большой сцене Саратовского академического театра драмы имени И.А.Слонова. Роли в «полицейском кабаре», предлагающем поразмышлять, в каждом ли из нас живет «человек из Подольска», исполняют: Заслуженная артистка России Эльвира Данилина, актеры Валерий Малинин, Андрей Седов, Александр Каспаров, Александр Фильянов, Дмитрий Кривоносов, Илья Ульяничев, Александр Островной. Не пропустите!
Автор Елена Маркелова
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