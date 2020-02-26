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На Театральной площади состоится празднование Масленицы

Новости
На Театральной площади состоится празднование Масленицы

В воскресенье, 1 марта 2020 года, на Театральной площади в 12.00 часов состоится праздничная концертная программа с участием лучших творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, посвященная празднованию Масленицы.

Для жителей города будут работать интерактивные игровые зоны с конкурсами, играми, выступлениями скоморохов, ряженых, анимационными программами с участием ростовых кукол и многое другое.

Также будут представлены выставки народного творчества, торговые точки с продажей выпечки, блинов, кондитерских изделий, сувенирной продукции. Будут организованны мастер-классы для всех желающих. Кроме того, пройдут соревнования по притягиванию каната, бои подушками, стрельба мячами по большим мишеням.

Концертная программа завершится церемонией сожжения чучела Масленицы.

На улице Волжской около ретро-трамвая «Семён» в 12.00 часов начнётся развлекательная программа с песнями и плясками в исполнении фолк-шоу группы «Колядки». Также гостей и жителей города ждут аппетитные блины и угощения, состязания в силе и ловкости и другие конкурсы от ведущих радиостанции «Юмор FM-Саратов».

Обширную праздничную программу подготовят и районы города Саратова, на территории которых состоятся праздничные концерты, массовые гулянья с выступлениями скоморохов, затейников-аниматоров, ростовых кукол.

Сообщает пресс-служба Саратовской мэрии.