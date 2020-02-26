На Театральной площади состоится празднование Масленицы

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Для жителей города будут работать интерактивные игровые зоны с конкурсами, играми, выступлениями скоморохов, ряженых, анимационными программами с участием ростовых кукол и многое другое.Также будут представлены выставки народного творчества, торговые точки с продажей выпечки, блинов, кондитерских изделий, сувенирной продукции. Будут организованны мастер-классы для всех желающих. Кроме того, пройдут соревнования по притягиванию каната, бои подушками, стрельба мячами по большим мишеням.Концертная программа завершится церемонией сожжения чучела Масленицы.На улице Волжской около ретро-трамвая «Семён» в 12.00 часов начнётся развлекательная программа с песнями и плясками в исполнении фолк-шоу группы «Колядки». Также гостей и жителей города ждут аппетитные блины и угощения, состязания в силе и ловкости и другие конкурсы от ведущих радиостанции «Юмор FM-Саратов».Обширную праздничную программу подготовят и районы города Саратова, на территории которых состоятся праздничные концерты, массовые гулянья с выступлениями скоморохов, затейников-аниматоров, ростовых кукол.Сообщает пресс-служба Саратовской мэрии.