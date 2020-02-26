Саратов оказался в десятке городов, где живут самые красивые мужчины
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню защитника Отечества, 23 февраля, опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каких российских городах живут самые красивые мужчины.
Город черноморского флота России Севастополь (32%) лидирует в рейтинге городов с самыми красивыми мужчинам. По мнению туристов, военные моряки — образец мужской красоты. Также в тройку городов страны, где живут красивые мужчины, вошли Санкт-Петербург (25,6%) и Мурманск (11,5%).
По данным опроса Tvil.ru, пользователи соцсетей отметили Москву и Сочи (по 7,69%), Пятигорск (6,41%), Саратов (3,85%), Челябинск (2,56%), Владивосток и Петрозаводск (по 1,28%), где проживает самое красивое мужское население.
Десять городов, где живут самые красивые мужчины:
1. Севастополь, 32%
2. Санкт-Петербург, 25,6%
3. Мурманск, 11,5%
4-5. Москва и Сочи, 7,69%
6. Пятигорск, 6,41%
7. Саратов, 3,85%
8. Челябинск, 2,56%
9-10. Владивосток и Петрозаводск, 1,28%
Фото взято из открытых источников.