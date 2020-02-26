В школах города проходят открытые уроки о трудовом подвиге саратовцев

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Занятия посещают труженики тылаВ школах города проходят открытые уроки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В частности, в рамках учебного часа говорят и о трудовых подвигах саратовцев, приглашают ветеранов и тружеников тыла рассказать о том времени.Так, сегодня, 25 февраля, в МОУ «Гимназия №5» почетным гостем мероприятия стала обладательница знака труженик тыла, медали «За доблестный труд» Клавдия Федоровна Дорофеева, а также члены ветеранских организаций Галина Субботина и Светлана Фомина.Клавдия Федоровна рассказала, что когда началась война, ей было 12 лет. А уже в 13 лет она пошла работать в поле, на комбайне собирала пшеницу. «В те годы нашему народу было очень тяжело, но благодаря общим силам, мужеству и добросовестной работе на благо Родины, мы выстояли и сейчас живем в мирное время», - рассказала она и пожелала подрастающему поколению помогать родителям, слушаться их и делать все, чтобы в будущем не видеть войны и жить только под мирным небом.Школьники рассказали о своих родственниках - тружениках тыла, которые участвовали в Великой Отечественной Войне.